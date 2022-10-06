Англія

Іспанець має шанс спробувати себе в АПЛ.

Екстренер Севільї Хулен Лопетегі може очолити Вулвергемптон, інформує The Athletic.

Повідомляється, що керівництво англійського клубу має намір провести перемовини з фахівцем найближчим часом. Якщо вони пройдуть успішно, то нового коуча можуть представити вже наступного тижня. На тренерському містку він змінить Бруну Лаже.

Нагадаємо, останні три роки Лопетегі тренував Севілью. З клубом він виграв Лігу Європи у сезоні-2019/20. 6 жовтня фахівця звільнили після невдачі в матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (1:4).