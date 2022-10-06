Нападник Шахтаря вражений індивідуальними здібностями Михайла.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
06 жовтня 2022, 14:59
Нападник Шахтаря Мар'ян Швед висловився про ігрові можливості партнера по команді Михайла Шведа.
"Таких гравців немає. Він індивідуально дуже сильний гравець. Коли Мудрик грає, то за ним дивляться 2-3 гравці. Це легше для інших гравців. Дуже важливо мати в команді такого гравця, який бере на себе ініціативу і вирішує ігри. Це показали ігри з Лейпцигом і Селтіком. В УПЛ йому трошки важче, тому що суперник глибоко сідає в оборону.
Йому потрібен простір, щоб досягати своїх цілей. Але він неймовірно сильний гравець. Я багато грав зі швидкими гравцями, але він з місця дуже швидко стартує. Я такого не бачив", — сказав Швед в інтерв'ю Parimatch Ukraine.
Сам же Мудрик вважає, що розкрив свій потенціал лише на 20%.