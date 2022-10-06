Україна

Нападник Шахтаря вражений індивідуальними здібностями Михайла.

Нападник Шахтаря Мар'ян Швед висловився про ігрові можливості партнера по команді Михайла Шведа.

"Таких гравців немає. Він індивідуально дуже сильний гравець. Коли Мудрик грає, то за ним дивляться 2-3 гравці. Це легше для інших гравців. Дуже важливо мати в команді такого гравця, який бере на себе ініціативу і вирішує ігри. Це показали ігри з Лейпцигом і Селтіком. В УПЛ йому трошки важче, тому що суперник глибоко сідає в оборону.

Йому потрібен простір, щоб досягати своїх цілей. Але він неймовірно сильний гравець. Я багато грав зі швидкими гравцями, але він з місця дуже швидко стартує. Я такого не бачив", — сказав Швед в інтерв'ю Parimatch Ukraine.

Сам же Мудрик вважає, що розкрив свій потенціал лише на 20%.