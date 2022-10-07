Англія

Педру Нету лягає під ніж наступного тижня.

Вінгер збірної Португалії та англійського Вулвергемптона Педру Нету чекає на хірургічне втручання після того, як травмував бокові зв'язки коліна в матчі проти Вест Гема (0:2) в АПЛ. Футболіст був замінений на 24-ій хвилині.

Як повідомляє клубна пресслужба, фахівці підтвердили, що травма вимагає хірургічного втручання. Наступного тижня йому зроблять операцію. Це означає, що футболіст не буде готовий до майбутнього чемпіонату світу. До речі, через травму Педру не зміг зіграти на Євро 2020.

Цього сезону у португальця 8 зіграних матчів у АПЛ. Результативними діями вінгер не відзначався. Нагадаємо, що Лопетегі може очолити Вулвергемптон вже наступного тижня.