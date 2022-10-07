У голосування за найкращого гравця тижня у груповому етапі Ліги Європи переміг форвард МЮ Маркус Рашфорд.

Форвард допоміг Юнайтед перемогти Омонію у третьому турі змагання, забивши два голи та віддав асист на Антоні Мартіаля.

У голосуванні він обійшов нападника Монако Віссам Бен-Єддера, півзахисника Црвени Звезди Гуелора Канга та нападника ПСВ Коді Гакпо.

Нагадаємо, що Рашфорд за вісім матчів цього сезону забив стільки ж, скільки за весь сезон-2021/22.