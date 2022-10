У голосування за найкращого гравця тижня у груповому етапі Ліги Європи переміг форвард МЮ Маркус Рашфорд.

Форвард допоміг Юнайтед перемогти Омонію у третьому турі змагання, забивши два голи та віддав асист на Антоні Мартіаля.

У голосуванні він обійшов нападника Монако Віссам Бен-Єддера, півзахисника Црвени Звезди Гуелора Канга та нападника ПСВ Коді Гакпо.

Superb display by the substitute 👏



🥇 Marcus Rashford wins #UEL Player of the Week @hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/83hIK75CVh