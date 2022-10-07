Україна

Лідер Динамо Київ висловився про невдалі результати клубу.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков прокоментував невдачі команди на внутрішній арені та в єврокубках.

"Не найкращі часи для клубу й усіх нас, але тільки через працю та віру можна щось виправити. Дякую нашим воїнам за те, що маємо нагоду грати. Дуже хочеться відплатити вам та українському народу позитивними результатами", — написав Віктор в Інстаграмі.

Нагадаємо, вчора Динамо програло Ренну (1:2) у Лізі Європи. Це третя поразка в групі для підопічних Луческу. В чемпіонаті України столичний клуб йде на дев'ятій сходинці.