Англія

Бельгійський хавбек оминув іспанця Давіда Сілву.

Манчестер Сіті у матчі десятого туру АПЛ впевнено обіграв Саутгемптон із рахунком 4:0.

У цьому матчі черговим асистом відзначився півзахисник "городян" Кевін де Брюйне.

Для бельгійського хавбека це була 94 результативна передача у матчах АПЛ.

За інформацією прес-служби АПЛ, завдяки цьому Де Брюйне обійшов іспанця Давіда Сілву і став найкращим помічником Манчестер Сіті в історії чемпіонату Англії.

Цього сезону Кевін провів 12 матчів, у яких забив один гол і віддав 11 результативних передач.