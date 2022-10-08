Бельгійський хавбек оминув іспанця Давіда Сілву.
Кевін де Брюйне, Getty Images
08 жовтня 2022, 22:55
Манчестер Сіті у матчі десятого туру АПЛ впевнено обіграв Саутгемптон із рахунком 4:0.
У цьому матчі черговим асистом відзначився півзахисник "городян" Кевін де Брюйне.
Для бельгійського хавбека це була 94 результативна передача у матчах АПЛ.
За інформацією прес-служби АПЛ, завдяки цьому Де Брюйне обійшов іспанця Давіда Сілву і став найкращим помічником Манчестер Сіті в історії чемпіонату Англії.
Цього сезону Кевін провів 12 матчів, у яких забив один гол і віддав 11 результативних передач.