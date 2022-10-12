Англія

Бразильський футболіст повернеться до Туріна.

Півзахисник Ліверпуля Артур, швидше за все, повернеться до туринського Ювентусу після закінчення терміну оренди. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" не збиралося викуповувати 26-річного бразильця, а брало його як варіант короткострокової заміни для основних гравців команди.

Також зазначається, що пункт про викуп гравця за 37,5 мільйонів євро було включено лише на прохання "старої синьйори".

Нинішнього сезону Артур провів у футболці Ліверпуля лише 13 хвилин. Наприкінці минулого тижня він отримав травму та на відновлення йому знадобиться близько 3-4 місяців.