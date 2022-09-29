Англія

Бразилець не планує розривати орендну угоду з "червоними".

Бразильський новачок Ліверпуля Артур Мело наполегливо працює, аби показати всі свої навички у мерсисайдському клубі. Про це повідомляє відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Попри різні чутки, усі сторони заперечують можливість розірвання орендної угоди у січні, пише журналіст. 26-річний футболіст готовий залишатися у команді Юргена Клоппа і боротися за місце до червня 2023 року, коли спливає термін оренди.

Нагадаємо, наприкінці трансферного вікна Мело перейшов до Ліверпуля з Ювентуса. Нещодавно агент Артура заявив, що скоро той буде готовий на всі 100%.

Раніше латиноамериканець найняв низку фахівців, аби вразити Клоппа.