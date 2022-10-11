Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Десятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та традиційно надав нам достатньо приводів для обговорень.

Так, Артета і компанія зберегли лідерство в турнірній таблиці завдяки феєричній перемозі над Ліверпулем, Челсі впорався з командою без тренера, Манчестер Сіті впорався з командою з тренером, Антоніо Конте все ще сильніший за Роберто Де Дзербі, а Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед, забивши дебютний гол у нинішньому сезоні АПЛ.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в десятому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Поттер вже встиг повернути Челсі до зони Ліги чемпіонів

За підсумками минулого туру АПЛ Вулвергемптон зазнав поразки від Вест Гема, який дуже нестабільно розпочинав нинішній сезон. Цей результат коштував Бруну Лаже роботи в "португальському проєкті", якого наступного дня ж відправили у відставку. Звичайно, проводити паралель тут не зовсім доречно, адже Поттер мав достатньо часу вже хоч якось вплинути на гру Челсі через перенесення матчів та міжнародну паузу. І, знаєте, ці результати вже помітні.

У першому таймі лондонці успішно комбінували, створювали моменти і, заради справедливості, могли доводити рахунок до розгромного. І це з командою, яка ще кілька турів тому мала найменшу кількість пропущених м'ячів серед усіх команд АПЛ, але при цьому найменшу кількість забитих голів. Зараз же в активі Вулвергемптона залишилося лише друге — три забиті голи у дев'яти матчах.

Зрозуміло, що основний центрфорвард Рауль Хіменес продовжує перебувати у лазареті. Зрозуміло, що Дієго Коста – це вже не той Дієго Коста часів виступів за Челсі. Зрозуміло, що Вулвергемптон і до цього в минулих сезонах не радував у завершальній стадії, але варто було вибути через травму тому ж Коллінзу — капітан "вовків" Макс Кілман, який, до слова, має українське коріння, самотужки перестав справлятися в центрі оборони. Тепер Вулвергемптон, можна сказати, залишився без єдиного свого "козиря", який протягом довгого часу допомагав команді здобувати очки при дуже прагматичному підході до кожного поєдинку.

Що стосується Челсі, то у підопічних Грема Поттера було все на руках, щоб продемонструвати свою найкращу гру. Конор Галлахер із такими виступами найближчим часом може спокійно стати основним у центрі поля, Армандо Броя забив дебютний м'яч за "синіх" в АПЛ, а Мейсон Маунт записав на свій рахунок два асисти. Єдине чого не вистачало Челсі, то це реалізації. Так, це трохи смішно звучить на тлі трьох забитих м'ячів у ворота суперника, але лондонці могли спокійно забивати і більше. Такий сильний того вечора був Челсі, але при цьому настільки поганий тоді був і Вулвергемптон.

Челсі — Вулвергемптон 3:0

Голи: Гаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89



Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньо, Галлагер (Чуквуемека, 87), Кукурелья — Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72) — Гаверц (Зієш, 86).



Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Хонні (Аїт-нурі, 73) — Нунеш, Моутіньо — Траоре (Кемпбелл, 72), Поденсе, Гедеш (Годж, 46) — Коста (Хван, 56).



Попередження: Аспілікуета, Жоржиньо.

Конте захистив статус найкращого італійського тренера АПЛ у протистоянні з Де Дзербі

Після феєричної результативної нічиєї на Енфілді на минулих вихідних нового головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі очікував черговий непростий виклик — суперником "чайок" цього вікенду став Тоттенгем, який жадав реабілітуватися після останнього провалу в принциповому дербі Північного Лондона.

Роберто Де Дзербі та Антоніо Конте чудово знайомі один з одним ще по роботі в Серії А, коли колишній тренер Шахтаря очолював Сассуоло, а нинішній керманич Тоттенгема працював в Інтері. Італійські фахівці чотири рази зустрічалися між собою, але Де Дзербі жодного разу не вдавалося досягти перемоги проти більш титулованого та іменнитого колеги (1 нічия, 3 поразки). Ця невтішна тенденція для Роберто продовжилася й у Англії.

Виходячи зі статистики Брайтон мав перевагу в контролі м'яча та кількості завданих ударів, але тут варто знову нагадати, що Тоттенгем при Конте і не робить ставку на ці два аспекти. Тому тут не скільки заслуга Брайтона (хоча і вона є), а скоріше свідоме рішення тренерського штабу "шпор" виступити другим номером. Особливо це простежувалося у другій половині гри, коли ми фактично не бачили лондонців в атаці (2 удари), але в той же час стали свідками достатньо організованої оборони. Мабуть, вилучення Емерсона проти Арсеналу і вихід Доерті з Брайтоном лише позитивно позначилося на "шпорах".

А ось Брайтон конвертувати свої моменти у голи не зумів. Мабуть, підопічні Де Дзербі усі свої моменти реалізували у минулому матчі з Ліверпулем, а ось на Тоттенгем їх зовсім не залишили. У підсумку, єдиний гол Гаррі Кейна після передачі Сона Хин Міна дозволив команді Антоніо Конте записати в актив типову для себе перемогу з рахунком 1:0. Не скажу, що перегляд матчів "шпор" приносить величезне задоволення, але якщо це приносить результати, то які можуть бути питання? Тоттенгем зберіг третє місце за підсумками матчу з дуже непростим суперником, а Брайтон поки що залишив зону Ліги чемпіонів.

Брайтон — Тоттенгем 0:1

Гол: Кейн, 22

Брайтон: Санчес — Велтман (Велпіті, 89), Данк, Вебстер — Марч, Аллістер, Кайседо (Гілмор, 89), Еступіньян (Мітока, 71) — Гросс (Лаллана, 82), Троссар — Велбек

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Доерті, Біссума (Рішарлісон, 71), Хейберг, Бентанкур, Сессеньйон — Сон Хин Мін (Перішич, 80), Кейн (Скіпп, 90)

Попередження: Велтман— Кейн, Біссума

Арсенал продовжив невдалу серію Ліверпуля в АПЛ до трьох матчів

Головний матч туру. Зустріч двох легендарних клубів Англії. Команди ці грають у відкритий та атакуючий футбол. Чого ще тут можна очікувати, окрім великої кількості забитих м'ячів? Уболівальники Ліверпуля на цьому моменті можуть відповісти: "Чого чекати? Того, як Арсенал тягне час наприкінці зустрічі, а Майкл Олівер і VAR не призначають пенальті після руки Габріела Магальяйнса!"

Що ж, почнемо мабуть із того самого непризначеного пенальті після очевидної руки бразильського захисника "канонірів", в яку потрапив Діогу Жота під час прострілу. Скажу відразу, що якби я був Майклом Олівером або асистентом на VAR, не замислюючись призначив би пенальті, але спробувати знайти пояснення, чому цей епізод навіть не розглядався, було не менш цікаво. Можливо, я б помилився, якщо б вказав на "точку"?

Після завершення поєдинку довелося обговорити цей момент з різними колегами, і мені згадався схожий давній епізод, коли Ніколя Пепе проти Бернлі аналогічним чином потрапив у руку Пітерса у штрафному майданчику, але VAR цей момент навіть не дивився. Офіційна відповідь від АПЛ була такою: "Представники Прем'єр-ліги повідомили, що пенальті не було призначено, оскільки м'яч влучив у руку Пітерса з близької відстані, і він не мав часу зреагувати". При цьому якби м'яч так само влучив у руку захиснику, але удар йшов у площину воріт (згадуємо момент минулого сезону з рукою Ріса Джеймса на лінії воріт), тоді пенальті має бути призначений. Як ми розуміємо, епізод із рукою Габріела до такого розряду не відноситься, тому люди на VAR навіть не відправили Олівера дивитися свою "помилку" (знову ж таки, зроблю ремарку для всіх вболівальників Ліверпуля, що це не спроба виправдати рішення бригади арбітрів, а насамперед спроба знайти пояснення, чому пенальті не призначили) .

Що стосується самої гри, то вона нагадувала так звані емоційні гойдалки. Десь моментами небезпечнішим був Ліверпуль, проте Арсенал виявився у результаті небезпечнішим. Простежувалася, що Тіаго Алькантара перебуває не в найкращій формі (тренування перед матчем з Арсеналом він пропускав, але зіграв з перших хвилин), тому у створенні моментів у мерсисайдців не вистачило опцій для досягнення позитивного результату, втім як і не вистачало стабільності в лінії оборони, до чого ми вже звикли.

А от у Арсеналу якщо й були помилки в оборонній фазі від того ж таки Габріела, то у створенні моментів та їх реалізації — ні. Наведена вище діаграма атакуючих дій команд протягом всього матчу наочно показує, що у цьому компоненті підопічні Артети перевершили колектив Клопп. Так, ви правильно почули: Арсенал зіграв з Ліверпулем перiим номером і моментами навіть повністю домінував. Коли ми взагалі таке бачили востаннє? Вже й не пригадаєш! Це є наочною демонстрацією прогресу Арсеналу, нехай Мікелю Артеті і знадобилося для цього достатньо часу.

Атакувальне тріо Мартінеллі-Жезус-Сака в перспективі може стати одним із найкращих у світі. Якщо останній таки випадав на старті сезону на тлі бразильців, то з Ліверпулем показав те, чого від нього чекають. Другий гол "канонірів" — це взагалі шедевр комбінаційної гри та з погляду взаєморозуміння один одного. Арсенал все ще перший, а Ліверпуля незабаром зустрінеться з Манчестер Сіті.

Арсенал — Ліверпуль 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен) — Нуньєс, 34, Фірміно, 54

Арсенал: Ремсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Такехіро — Томас, Джака — Сака (Ф. Вієйра, 90+4), Едегор (Тірні, 82), Мартінеллі — Жезус (Нкетіа, 90+1)

Ліверпуль: Беккер — Александер-Арнольд (Гомес, 46), Матіп (Конате, 46), ван Дейк, Цімікас — Гендерсон, Тьяго Алькантара - Салах (Фабіньо, 69), Жота (Елліотт, 81), Діас (Фірміно, 42) — Нуньєс

Попередження: Едегор — Діас, Фірміно

Роналду економив сили проти Омонії, щоб принести МЮ перемогу над Евертоном

Скажу чесно, що через ряд причин подивитися матч між Манчестер Юнайтед і Евертоном від А до Я мені забракло вільного часу. Ще більше шкода, що не вистачило цього часу, коли "агент 007" Кріштіану Роналду забив свій перший гол у поточному сезоні АПЛ і тим самим оформив 700 гол у кар'єрі на клубному рівні, ставши тепер "агентом 700".

Також прикло, що у моменті з першим голом МЮ є вина українця Віталія Миколенка, який не встиг закрити зону для забігання Бруну Фернандеша – але ця провина відходить на другий план, адже позиційна помилка Миколенка стала наслідком помилки Евертона у центрі поля на рівному місці.

Вперше в старті Юнайтед в АПЛ вийшов Каземіро і відразу показав свій високий рівень — бразилець міг точно оформляти два асисти, але обмежився лише одним — на Роналду. З боку ж Евертона вперше за довгий час на полі з'явився основний центрфорвард Домінік Калверт-Льюїн, який був відсутній через чергову травму, проте габаритному англійцю вплинути на підсумковий результат не вдалося.

А ось колишній гравець МЮ Гарнер міг забити своєму колишньому клубу, втім єдиний сейв Де Хеа наприкінці матчу дозволив Юнайтед зберегти переможний результат – 2:1. Серія Евертона без поразок із семи матчів підійшла до свого завершення, хоча "іриски і забили історичний для себе 1500-й гол в матчах АПЛ, автором якого став Алекс Івобі. Манчестер Юнайтед, у свою чергу, реабілітувався за розгром в попередньому манкуніанському дербі.

Евертон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Івобі, 5 — Антоні, 15, Роналду, 44

Евертон: Пікфорд — Коулман (Гарнер, 75), Коуді, Тарковскі, Миколенко — Онана, Гує (Калверт-Льюїн, 76), Івобі, Грей, Гордон (Макніл, 67) — Мопе (Рондон, 84).

Манчстер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Лінделеф, Далот — Еріксен (Мактоміней, 83), Каземіро, Рашфорд, Бруну, Антоні (Варан, 90+3) — Мартіаль (Роналду, 29).

Попередження: Онана, Гордон — Мактоміней.

Ньюкасл познущався з Брентфорда. Після непоганого початку матчу команда Томаса Франка швидко здала оберти. Єдиний удар у першому таймі від "бджіл" і згодом підсумкова поразка з рахунком 1:5. Бруну Гімараеш — найкращий гравець матчу завдяки оформленому дублю Також повернувся після травми кращий дриблер Європи Аллан Сен-Максімен, вийшовши на останні 13 хвилин, але "сороки" і без нього здобували позитивний результат у цьому матчі.

Ньюкасл - Брентфорд 5:1

Голи: Гімараеш, 21, 56, Мерфі, 28, Альмірон, 82, Піннок, 90+1 (автогол) — Тоуні, 54 (пен.)

Чергова перемога Манчестер Сіті напередодні зустрічі із Ліверпулем. Підопічні Хосепа Гвардіоли здобули третю розгромну перемогу поспіль в АПЛ, відправивши у ворота Саутгемптона чотири м'ячі. Ерлінг Голанд знову забив і продовжує виглядати безупинною машиною, але також не можна ігнорувати гарну форму Кевіна Де Брюйне (8 асистів в останніх шести матчах поспіль за Сіті) та про внесок Філа Фодена (хет-трик у минулій зустрічі з МЮ та гол+асист з Саутгемптон). Однак, незважаючи на всі ці успіхи, відставання "містян" від лідируючого Арсеналу, як і раніше, складає один пункт.

Манчестер Сіті — Саутгемптон 4:0

Голи: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Голанд, 65

Лестер поступився Борнмуту. Що ж, невже минулий успіх "лисиць" проти Ноттінгема виявився лише швидкоплинним спалахом? Можливо і так, але статус головного аутсайдера АПЛ у "вишень", яким очікувано нагородили команду перед стартом сезону, вже зараз можна назвати неактуальним. Після поразки від Ліверпуля з рахунком 9:0 у четвертому турі АПЛ Борнмут заробив дев’ять очок у п'яти матчах та наразі посідає восьму сходинку в АПЛ. Як би там не було, але звільнення Скотта Паркера та повернення після травми Домініка Соланке пішли Борнмуту на користь, тоді як Гарі О'Ніла на даному етапі можна лише похвалити за роботу.

Борнмут — Лестер 2:1

Голи: Біллінг, 67, Крісті, 71 – Дака, 10.

Крістал Пелес перервав невдалу серію без перемог, яка тривала чотири матчі. Як і очікувалося, з настанням менш важкого календаря команда Патріка Вієйра почне стрімкіше набирати очки і повертатися на своє місце в середину таблиці. Матч із Лідсом вийшов для лондонського клубу також не найпростішим, але після пропущеного м'яча гравці Крістал Пелес змогли забити двічі та порадувати своїх уболівальників довгоочікуваною перемогою.

Крістал Пелес — Лідс 2:1

Голи: Едуар, 24, Езе, 76 — Стрейк, 10

Вест Гем сильніший за Фулгема в лондонському дербі. Після низки невдалих результатів розігрався і колишній клуб Андрія Ярмоленка. Знову забили Джанлукка Скамакка та Джаррод Боуен, тоді як Фулгему помітно не вистачає на завершальній стадії Александра Мітровича, який пропускав гру через травму щіколотки.

Вест Гем — Фулгем 3:1

Голи: Боуен, 29, Скамакка, 62, Антоніо, 90+1 — Перейра, 5

Купер подякував Ноттінгему за новий контракт, а команда Джеррарда стабільно блякла. Напередодні "лісники" продовжили контракт зі своїм головним тренером Стівом Купером, незважаючи на кілька незадовільних результатів поспіль та перебування команди у зоні вильоту. Але з урахуванням 23 нових гравців після виходу з Чемпіоншипу проблеми Купера з побудовою гри не мали стати сюрпризом, тому міняти його зараз — було б дуже поспішним рішенням. У результаті вже у першому матчі Купер відплатив керівництву за довіру та новий контракт. Нічия з Астон Віллою, враховуючи статус аутсайдера перед поєдинком, — непоганий результат для "лісників". А ось підопічні Стівена Джеррарда не тішать від слова зовсім. Єдиний хороший виступ у цій кампанії бірмінгемці продемонстрували з Манчестер Сіті, зігравши внічию, але цього замало... Поки що результатом Астон Вілли є лише 16-е місце, що виглядає гнітюче на тлі єврокубкових амбіцій "левів"... До речі, за Ноттінгем забив ексгравець луганської Зорі Денніс Бонавентуре, який до цього провів непоганий дебютний сезон в АПЛ за Вотфорд.

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:1

Голи: Денніс, 15 — Янг, 22

- Феєричний Ньюкасл. Команда Едді Гау уперше за 21 рік забила 4+ голів у двох матчах АПЛ поспіль. Допомогли "сорокам" у цьому перемоги над Фулгемом тиждень тому (4:1) та успіх команди Едді Гау напередодні в протистоянні проти Брентфорда (5:1). Як зазначає статистичний відділ АПЛ, "сороки" не забивали чотири або більше голів у ворота опонентів у двох поспіль матчах національної першості з вересня 2001 року.

- Жахливий старт Ліверпуля. Мерсисайдці набрали десять очок у восьми матчах цього сезону АПЛ, що є найгіршим результатом команди, починаючи з кампанії-2012/13. Тоді Ліверпуль набрав дев'ять очок у перших восьми поєдинках і зрештою фінішував на сьомому місці.

- Цікавий факт про швидкий гол Мартінеллі у ворота Ліверпуля. Бразильський талант відзначився забитим м'ячем на 58-й секунді, що стало найшвидшим голом Арсеналу в домашніх матчах АПЛ з жовтня 2011 року (Робін ван Персі у ворота Сандерленда – 29 секунд). Це також найшвидший гол, який Арсенал коли-небудь забивав Ліверпулю в Прем'єр-лізі.

- Несподівані успіхи від "головного аутсайдера". Після поразки від Ліверпуля з рахунком 9:0 у четвертому турі АПЛ Борнмут заробив дев’ять очок. Лише Манчестер Сіті (13), Арсенал (12) і Тоттенгем (10) починаючи з п'ятого туру зуміли продемонструвати ліпший результат. До слова, Ліверпуль за цей же період набрав лише п'ять очок.

- Цінний продукт академії Арсеналу. Букайо Сака — другий наймолодший гравець в історії "канонірів" (21 рік та 34 дні), якому вдалося забити за команду 20 голів в АПЛ. Наразі рекордсменом клубу в цьому аспекті є Ніколя Анелька (20 років та 41 день).

- Скамакка починає "запалювати"? Форвард Вест Гема (6 голів) є найрезультативнішим італійським гравцем у всіх турнірах серед представників топ-5 європейських ліг цього сезону, тоді як серед гравців Прем'єр-ліги кращі показники лише в Ерлінга Голанда (20 голів), Гаррі Кейна (8 голів) та Філа Фодена (7 голів).

- Рекорд камбеків від "червоних дияволів". Манчестер Юнайтед – перша команда в історії АПЛ, яка перемогла у 100 іграх, пропустивши при цьому першою у матчі. Слідом йдуть Тоттенгем (96), Ліверпуль (85), Челсі (84) та Арсенал (79).

- Гольовий ювілей Кріштіану Роналду. Гол у ворота Евертона став для зіркового португальця 700-м у кар'єрі на клубному рівні: 5 — Спортінг Лісабон, 118 — Манчестер Юнайтед (перший період), 450 — Реал Мадрид, 101 — Ювентус, 26 — Манчестер Юнайтед (другий період).

- Незручний суперник для "вовків". Вулвергемптон не перемагав у дев'яти виїзних іграх із Челсі (3 нічиї, 6 поразок) – більше, ніж проти будь-якої іншої команди в рамках АПЛ.

- Конте — досі нездоланна перешкода для Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря вже на чолі Брайтона вп'яте у своїй кар'єрі зійшовся у протистоянні з Антоніо Конте і знову не зміг його обіграти (1 нічия, 4 поразки).

- Неймовірний Голанд. У п'яти матчах цього сезону норвезький форвард забив стільки ж голів у Прем'єр-лізі на Етіхаді, скільки вся команда Манчестер Сіті у сезоні-2006/07 (10). Крім того, Голанд забив стільки ж голів у Прем’єр-лізі (15), скільки найкращий бомбардир "містян" минулого сезону. Також він став лише другим гравцем, який забив за клуб у семи матчах поспіль разом з Серхіо Агуеро (з травня по вересень 2019 р.).

- Серце Сіті, диспетчер Сіті. Кевін Де Брюйне став найкращим асистентом в історії Манчестер Сіті в матчах АПЛ (94 асисти), випередивши Давіда Сілву (93).

- Дорогий новачок МЮ вже б'є рекорди. Антоні став першим гравцем Манчестер Юнайтед, який забив у кожному зі своїх перших трьох матчів за клуб у Прем'єр-лізі.

- Трансфер Алекса Івобі в Евертон починає окупатись? Івобі брав безпосередню участь у чотирьох голах Прем'єр-ліги цього сезону за Евертон (1 гол, 3 передачі), що вдвічі більше, ніж у будь-якого його одноклубника. Івобі вперше з квітня 2016 року забив або віддав результативну передачу в трьох матчах чемпіонату поспіль.

- Майстер пенальті з Брентфорда. Айвен Тоуні забив всі свої сім пенальті в АПЛ (7/7). Тільки Яя Туре (11/11) та Дімітар Бербатов (9/9) мають кращий 100% показник реалізованих пенальті в історії змагань.

Фанати Роналду після першого гола португальця в цьому сезоні АПЛ:

Трент Александр-Арнольд цього сезону:

Ні на що не натякаємо, але...