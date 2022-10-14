Англія

Мерсисайдці хочуть підсилити центр півзахисту.

Півзахисник Бетіса Гвідо Родрігес входить у сферу інтересів Ліверпуля, крім того футболіст цікавий іншому ліверпульському клубу — Евертону. Про це повідомляє Fichajes.

За даними джерела, севільський клуб оцінює 28-річного футболіста у 30 млн євро. Ліверпуль планує придбати гравця в зимнє міжсезоння.

Нагадаємо, Родрігес став гравцем Бетіса у січні 2020 року. В цьому сезоні він взяв участь у дев'яти матчах чемпіонату Іспанії та Ліги Європи, забивши один м'яч.

Найближчими вихідними Ліверпуль проведе поєдинок проти Ман Сіті. Матч Ліверпуль — МС буде зіграно в неділю. Початок матчу — о 18:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.