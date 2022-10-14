"Червоні дияволи" хочуть підписати нового воротаря.
Де Хеа, getty images
14 жовтня 2022, 18:44
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання нового голкіпера до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє Diario de Noticias, "червоні дияволи" хочуть здійснити перехід воротаря Порту Діогу Кошти.
Контракт португальського футболіста з "драконами" розрахований до літа 2026 року, тоді як Де Хеа може залишити МЮ наступного літа.
Цього сезону Діогу Кошта провів 13 поєдинків, у яких пропустив 12 голів.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із Де Хеа у 2023 році.