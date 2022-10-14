Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати нового воротаря.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання нового голкіпера до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Diario de Noticias, "червоні дияволи" хочуть здійснити перехід воротаря Порту Діогу Кошти.

Контракт португальського футболіста з "драконами" розрахований до літа 2026 року, тоді як Де Хеа може залишити МЮ наступного літа.

Цього сезону Діогу Кошта провів 13 поєдинків, у яких пропустив 12 голів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед готовий розпрощатися із Де Хеа у 2023 році.