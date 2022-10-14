Англія

Юрген Клопп висловився напередодні суперматчу в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував прийдешню зустріч з Ман Сіті в рамках АПЛ.

"Я не знаю, чи допоможе нам розгром Рейнджерс у Лізі чемпіонів. Я знаю, чому всі говорять про це, звичайно, ця перемога покращила наш настрій, про що я сказав після матчу. Ну, а як інакше? Але ми не настільки безглузді, щоб думати, що тільки це нам і потрібно було, щоб перемогти Ман Сіті. Це взагалі не має жодного стосунку до справи. Матч із Сіті — великий виклик, і завжди ним буде.

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Було багато позитивних моментів у матчі з Рейнджерс, але, знову ж таки, за всієї поваги до Джерс, ми знаємо, що між Рейнджерс та Манчестер Сіті величезна прірва, тому ми повинні підготуватися до цієї гри, і підготуватися до неї інакше. І, звичайно ж, використовувати те позитивне почуття, яке ми маємо зараз, але саме по собі це нічого не дасть. Ми маємо пам'ятати, що можемо створити проблеми Ман Сіті, а там буде видно, що ми зможемо зробити", — сказав Клопп на пресконференції.

Матч Ліверпуль — МС буде зіграно в неділю. Початок матчу — о 18:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.