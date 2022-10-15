Англія

Нападник показує 100% точність.

Брентфорд в рамках поєдинку десятого туру чемпіонату Англії приймав Брайтон та переміг завдяки двом голам Айвена Тоуні.

Один з м'ячів нападник забив з одинадцятиметрової відмітки. Для Тоуні це був восьмий точний удар з пенальті в АПЛ.

Загалом на його рахунку 20 точних ударів з одинадцятиметрової відмітки з 20 спроб, повідомляє Opta.

Зазначимо, що у поточному сезоні нападник відіграв 10 матчів у рамках АПЛ, відзначившись вісьмома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед визначився з заміною для Роналду — нею може стати саме Тоуні.