Англія

"Червоні дияволи" готуються к відходу португальця.

Манчестер Юнайтед готується до потенційного відходу Кріштіану Роналду з клубу вже у січневе трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "червоні дияволи" спробують оформити перехід форварда Брентфорда Айвена Тоуні.

Зазначимо, що у поточному сезоні нападник відіграв 10 матчів у рамках АПЛ, відзначившись вісьмома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед односторонньо унеможливіть перехід Далота до Барселони.