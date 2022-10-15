"Червоні дияволи" готуються к відходу португальця.
Кріштіану Роналду та Айвен Тоуні, getty images
15 жовтня 2022, 09:30
Манчестер Юнайтед готується до потенційного відходу Кріштіану Роналду з клубу вже у січневе трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "червоні дияволи" спробують оформити перехід форварда Брентфорда Айвена Тоуні.
Зазначимо, що у поточному сезоні нападник відіграв 10 матчів у рамках АПЛ, відзначившись вісьмома голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед односторонньо унеможливіть перехід Далота до Барселони.