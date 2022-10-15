Англія

Родріго Бекао може змінити клуб.

Захисник Удінезе Родріго Бекао вдалими виступами привернув увагу представників чемпіонату Англії.

Як повідомляє видання Tutto Udinese, бразильський футболіст зацікавив Тоттенгем та Евертон.

Контракт футболіста з італійською командою розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Бекао провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що Тоттенгем також розглядає варіант з придбанням Стефана Де Врея з Інтера.