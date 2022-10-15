Родріго Бекао може змінити клуб.
Родріго Бекао, getty images
15 жовтня 2022, 15:55
Захисник Удінезе Родріго Бекао вдалими виступами привернув увагу представників чемпіонату Англії.
Як повідомляє видання Tutto Udinese, бразильський футболіст зацікавив Тоттенгем та Евертон.
Контракт футболіста з італійською командою розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Бекао провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що Тоттенгем також розглядає варіант з придбанням Стефана Де Врея з Інтера.