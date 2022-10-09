Італія

Завершилися матчі денного часового слоту Серії А.

Завершилися ще 3 матчі дев'ятого туру чемпіонату Італії-2022/23.

Справжній спектакль в Удіне влаштували місцевий Удінезе та Аталанта, де господарі зуміли зробити камбек з 0:2. Таким чином підопічні Андреа Соттіла хоч і не зуміли продовжити переможну серію до семи матчів, та все ж продовжили до восьми безпрограшну.

Бергамаски у свою чергу можуть впустити Наполі на чисте перше місце. Руслан Маліновський вийшов на поле на 65 хвилині, замінивши Адемолу Лукмана.

Монца здобула третю перемогу поспіль. Зміна тренера точно пішла "б'янкороссі" на користь — під керівництвом Раффаеле Палладіно команда ще навіть не пропускала, перемігши у трьох матчах з загальним рахунком 6:0. У складі Спеції 60 хвилин на полі провів Віктор Коваленко.

Салернітана ж на останніх секундах вирвала перемогу над Вероною

Удінезе — Аталанта — 2:2

Голи: Деулофеу, 67, Перес, 78 — Лукман, 36, Муріель, 56 (пен)

Удінезе: Сільвестрі — Ебосс, Бійол, Перес — Перейра (Ехізібуе, 87), Ловрич (Арслан, 59), Волас, Макенго (Самарджич, 59), Удогі — Деулофеу, Бету (Саксесс, 65)

Аталанта: Спортьєлло — Околі, Демірал, Скальвіні (Руджері, 87) — Гатебур, Копмейнерс, Де Рон, Мехле (Соппі, 79) — Пашалич (Едерсон, 79) — Лукман (Маліновський, 65), Муріель (Гейлунд, 65)

Попередження: Бійол, 8, Ебоссе, 70 — Демірал, 35, Лукман, 37, Гатебур, 90+1.

Монца — Спеція — 2:0

Гол: Аугустон, 32, Марі, 63

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марі, Кальдірола — Куррія (Д'Алессандро, 75), Сенсі (Дані Мота, 56), Ровелла (Ф. Раноккья, 84), Аугустон — Капрарі (Барберіс, 56), Пессіна — Гюстк'єр (Бірінделлі, 75)

Спеція: Драговскі — Ампаду, Ківйор, Ніколау (Верде, 69) — Хольм (Аду, 69), Коваленко (Д. Мальдіні, 60), Бурабія (Еллертссон, 80), Агудело (Екдаль, 60), С. Бастоні — Нзола, Г'ясі

Попередження: Сенсі, 34, Іццо, 46, Ф. Раноккья, 88 — Нзола, 41, Ніколау, 59

Салернітана — Верона — 2:1

Голи: Пьонтек, 18, Діа, 90+4 — Депаолі, 56

Салернітана: Сепе — Д'ємбьєр (Бронн, 90+1), Данілюк, Ловато — Кандрева (Самбія, 90), Маджоре (Вільєна, 9), Радованович, Л. Кулібалі, Маццокі — Пьонтек (Діа, 59), Бонаццолі (Ботгейм, 59)

Верона: Монтіпо — Хієн, Гюнтер, Чеккеріні (Кабал, 86) — Депаолі (Фараоні, 86), Велозу (Сулейман, 71), Тамезе, Дойг — Верді — Анрі (Джурич, 46), Хрустич (Каллон, 71)

Попередження: Пьонтек, 22, Самбія, 90+1 — Хієн, 23, Депаолі, 45+2, Сулейман, 79

Вилучення: Радованович, 90+7.

Нагадаємо, у ранковому матчі неділі Торіно на останніх хвилинах вирвав нічию у матчі з Емполі.