Італія

До вашої уваги — прев'ю матчів чемпіонату Італії.

Найближчий тур Серії А подарує прихильникам Кальчо одразу кілька цікавих матчів.

Зокрема, Ювентус спробує реабілітуватися за поразку у Мілані та ганьбу у Хайфі перемогою у легендарному Дербі делла Моле. Певною ж "родзинкою" вихідних стане протистояння Лаціо та Удінезе — двох команд, які у новому сезоні показують мегацікавий футбол.

Кремонезе у свою чергу намагатиметься здобути першу перемогу у сезоні у поєдинку зі Спецією Коваленка, а Сампдорія — у грі з Ромою. Другим, скажемо прямо, буде важче.

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ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 10 ТУР

ТОРІНО — ЮВЕНТУС

СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 19:00. ТУРИН, СТАДІО ОЛІМПІК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ

Важко сказати, коли Торіно підходив до туринського дербі якщо не фаворитом, то, як би так коректно сказати, напівфаворитом зустрічі. Навіть попри 4 поспіль матчі без перемог... нагадати, скільки таких перед матчем з Юве було у Монци?

У "чорно-білому" туринському клубі відбуваються хаотичні речі. Після перемог над Болоньєю та Маккабі Хайфа підопічні Аллегрі знову двічі поступилися — Мілану і, що неймовірно ганебно, тому таки Маккабі. Ходять чутки, що гравці не задоволені сеньйором Массіміліано, а він досі залишається на посаді виключно через відсутність альтернатив.

Керівництво "б'янконері" продовжує запевняти тренера у довірі. Хоча, звісно, дуже важливо розуміти контекст — яка причина цієї довіри. Ви розумієте, про що мова. Але перше за більш ніж 7 років фіаско у дербі Турину може стати останньою краплею — і тут вже дещо внутрішнє просто не витримає відчуття сорому.

Наш прогноз — Юве врятує від поразки (так-так!) лише не найкраща форма суперників. Але що Торо гратиме агресивно і першим номером — не сумніваємось.

Орієнтовні склади:

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Схюрс, Рікардо Родрігес — Айна, Лукич, Лінетті, Лазаро — Міранчук, Влашич — Санабрія

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Бонуччі, Сандро — Куадрадо, Паредес, Костич — Влахович, Мілік

Не зіграють: Де Шільйо, Погба, К'єза, Ді Марія (травми)

Цікаві факти:

- Назва "Дербі делла Моле" походить від базиліки Моле Антонелліана, яка знаходиться у центрі Турина. Ця будівля є найпопулярнішим туристичним місцем у столиці П'ємонта;

- Востаннє Торіно перемагав у Дербі делла Моле 26 квітня 2015 року;

- У далекому 1913 році між командами відбувся найбільш дивний матч в історії, і завершився він перемогою "биків" з рахунком... 8:6!

- Факт, який є загальновідомим, але від того не менш цікавим. Попри значну різницю в успіхах команд, абсолютна більшість туринців вболіває за Торіно.

ПРОГНОЗ 0:0

АТАЛАНТА — САССУОЛО

СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 21:45. БЕРГАМО, МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО

Протягом кількох останніх сезонів це протистояння можна було би назвати матчем двох чи не найвеселіших команд чемпіонату. Особливо це стосувалося тих часів, коли "нероверді" очолював Роберто де Дзербі.

У сезоні нинішньому трансформацію у першу чергу пережила Аталанта. "Нерадзуррі" більше перемагають, проте вже не зачаровують нейтральних уболівальників і не роблять їх своїми. Всі очікували, що занепад Аталанти буде виглядати у вигляді боротьби за виживання чи волочіння у середині таблиці, а насправді він відбувається у ході можливої битви за Скудетто.

Проти прекрасного Удінезе "Богиня" зіграла сміливіше. Це не йде у порівняння з матчами проти Роми і Фіорентини, але й не дало трьох очок навіть попри перевагу у 2 м'ячі по ходу поєдинки. Отже, можна очікувати повернення до найпрагматичнішого варіанту.

Сассуоло, звісно ж, зіграє сміливо. Інакше команда не вміє за жодного тренера — і Алессіо Діонізі не виключення. Матч проти Інтера показує, що це далеко не завжди дає результат, тим паче за умови відсутності Берарді. Але це саме те, за що ми респектували Аталанті минулих років.

Наша особиста забаганка — вихід на поле Руслана Маліновського. Ходять чутки, що українець у Бергамо вже не щасливий. І скоріше за все, у четвер він знову отримає обмаль ігрового часу. Тут вже треба робити щось неймовірне за відведені 5-20 хвилин.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Спортьєлло — Околі, Демірал, Скальвіні — Гатебур, Де Рон, Копмайнерс, Соппі — Лукман, Едерсон — Муріель

Сассуоло: Консільї — Толян, Айхан, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Лопес, Торстведт — Сейде, Пінамонті, Лорієнте

Не зіграють: Муссо, Толої, Джимсіті, Паломіно, Сапата — Мюльдюр, Дефрель

Під питання: Берарді

Цікаві факти:

- У минулому сезоні матчі між командами закінчилися дзеркальними домашніми перемогами з рахунком 2:1;

- На рахунку Руслана Маліновського — 1 гол у матчах проти Сассуоло. Він був забитий 2 травня 2021 року в Емільї-Романьї у ворота команди де Дзербі. У Бергамо наш співвітчизник ніколи не відзначався у воротах "нероверді";

- Щодо гольових передач Руслана в іграх із Сассуоло, то вона у нього теж одна. 21 вересня 2021 року, в останньому матчі команд у Бергамо, уродженець Житомира успішно асистував Робіну Гозенсу.

ПРОГНОЗ 1:0

ІНТЕР — САЛЕРНІТАНА

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 13:30. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА САККІ

В Інтера у цьому турі у суперниках одна й найменш стабільних команд чемпіонату. Салернітана з однаковим успіхом може програти 0:5 Сассуоло і видати прекрасний виїзний матч з Ювентусом.

Втім, є враження, що у "постбарселонського" Інтера великих проблем зі здобуттям перемоги не буде. Індзагі застосує помірну ротацію і "нерадзуррі" на класі заб'ють свою пару м'ячів. Тим паче, проблем саме з командами значно нижчого рівня міланці у нинішньому сезоні не мають.

Найбільше вболівальники Інтера чекають на повернення Лукаку. Проте його, на відміну від повернення Корреа, саме у неділю очікувати схоже знову не варто.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Гозенс — Мартінес, Джеко

Салернітана: Сепе — Дьомбер, Данилюк, Пірола — Кандрева, Л. Кулібалі, Кастанос, Вільєна, Маццоккі — Пьонтек, Дія

Не зіграють: Брозович (травма) — Маджоре (травма), Радованович (дискаліфікація)

Під питанням: Лукаку

Цікаві факти:

- У минулому сезоні Інтер в обох матчах розгромив Салернітану з рахунком 5:0;

- Всього команди провели між собою 6 матчів, жоден з яких не завершився внічию;

- На рахунку Салернітани є 2 перемоги над Інтером (у 1948 та 1999 роках), проте жодна з них не була здобута на виїзді.

ПРОГНОЗ 2:0

ЛАЦІО — УДІНЕЗЕ

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 16:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

А отут нас очікує справжня "вишенька на торті". Лаціо у нинішньому сезоні показує найкращі зразки футболу Саррі (нехай і трошки видозміненого у порівняння з неапольськими часами), а Удінезе просто-напросто дивує всю Італію, а то й футбольний світ.

Однозначно, "орли" гратимуть першим номером. Якщо вони полюбляють це дуже й дуже, то найкраще вміння команди Андреа Соттіла якраз полягає у ефектних контратаках і здатності ловити суперників на помилках. До слова, про цих шалених "фріульців" ми писали окремий великий текст.

Команди підходять до поєдинку у плюс-мінус нормальній кадровій ситуації. І це додасть матчу ще більшої інтриги. Наш прогноз — закінчиться він результативною нічиєю.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Патрік, Романьйолі, Хісай — Катальді, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійоль, Ебоссе — Перейра, Ловрич, Волас, Самарджич, Удогі — Деулофеу, Бету

Не зіграють: Марушич — Бута, Масіна (травми)

Цікаві факти:

- Останній римський матч між командами у рамках чемпіонату завершився шаленою нічиєю 4:4;

- Напередодні недільної гри Лаціо здобув "сухі" перемоги у чотирьох поспіль матчах Серії А. Три останні — з рахунком 4:0;

- Удінезе підходить до гри з серією у 8 матчів без поразок.

ПРОГНОЗ 2:2

САМПДОРІЯ — РОМА

ПОНЕДІЛОК, 17 ЖОВТНЯ, 19:30. ГЕНУЯ, СТАДІО ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО

Матч із подвійною, а то й потрійною мотивацією для Деяна Становича.

По-перше, сербу протистоятиме тренер, з яким його пов'язують особливо теплі стосунки. Про період роботи з Морінью в Інтері Деян досі згадує з величезною любов'ю. Більше того, вважає його своїм вчителем.

"Футбол — проста гра, але тренери її ускладнюють і я з таких тренерів. Найбільше впливу на мене залишив Моурінью, то як він готувався до кожного суперника та матчу, такий я бачу свою команду — 300 спартанців, які не бояться нікого і готові грати з будь-якою командою" — казав серб, очолюючи рідну Црвену Звезду.

По-друге, Деян — колишній гравець Лаціо. Чемпіонського Лаціо-2000, який вболівальники римського клубу згадують з особливою любов'ю. Сам Станкович вважає себе більше інтерістою, ніж лаціале, але протистояння з Ромою для нього все одно особливе.

По-третє, в кінці-то кінців, Сампдорія у цьому сезоні досі не перемагала. І Станкович — теж. Рома — не найкращий варіант для того, щоби це зробити. Навіть Рома без травмованого Дібали. І тому наш прогноз — очевидний.

Зрозуміти, чого хоче Станкович, поки дуже важко. А що хоче Моурінью, ми знаємо давно. Проблема лиш у тому, що естетам це не подобається.

Орієнтовні склади

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Мурільйо, Коллі, Ауджело — Вільяр, Рінкон — Леріс, Джурічич, Сабірі — Квальярелла

Рома: Руї Патрісі — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Залевські, Матич, Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола — Белотті, Абрагам

Не зіграють: Карсдорп, Челік, Дібала — Вінкс, де Лука (травми)

Цікаві факти:

- Перемога "Дорії" може стати п'ятидесятої для неї за всю історію зустрічей з Ромою;

- 3 останніх матчі між командами закінчувалися з трьома різними результатами — перемоги обох команд і нічия. Те саме стосується трьох останніх матчів команд у Генуї;

- Нині ув'язнений екс-президент Сампдорії Массімо Ферреро — палкий шанувальник Роми. Навіть у статусі першої особи у генуезькому клубі він ніколи не приховував своїх фанатських симпатій.

ПРОГНОЗ 0:2



ЕМПОЛІ — МОНЦА

16 ЖОВТНЯ, 16:00

Монца Раффаеле Палладіно поки тільки виграє і при цьому не пропускає. Втім, Емполі Паоло Дзанетті у новому сезоні проявляє себе як дуже прагматична команда, які вміє "вигризати" очки. Зробимо сміливий прогноз, що блискуча серія "б'янкороссі" у неділю підійде до завершення.

Не зіграє: Марроне (Монца, травма)

ПРОГНОЗ 1:1

СПЕЦІЯ — КРЕМОНЕЗЕ

16 ЖОВТНЯ, 16:00

Спеція Віктора Коваленка в останніх двох матчах зазнала двох болючих і "сухих" поразок від Лаціо та Монци. Кремонезе — прекрасний суперник для того, аби перервати болючу серію.

"Тигри" — друга команда крім Сампдорії, яка досі не перемагала. І, до слова, теж впустили "свої" 4 від Лаціо, а потім і Наполі. У грі команди Альвіні останнім часом не видно жодного прогресу — навіть попри його гучні слова про філософію Саррі.

Не зіграють: Реца, Сала, Христов — Хендрі (всі — травми)

ПРОГНОЗ 1:1

НАПОЛІ — БОЛОНЬЯ

16 ЖОВТНЯ, 19:00

Болонья точно не виглядає командою, яка здатна зупинити нестримний Наполі Лучано Спаллетті. Після приходу Тьяго Мотти "россоблу" аж зовсім не покращили своїх результатів у порівнянні з часами Сініші Міхайловича — 3 матчі, 2 нічиї і 1 поразка. Жодного "ефекту нового тренера". Тож навіть попри втому і кадрові втрати "партенопеї" не повинні мати проблем на своєму полі.

Не зіграють: Ррахмані, Ангісса — Барроу (травми)

ПРОГНОЗ 3:1

ВЕРОНА — МІЛАН

16 ЖОВТНЯ, 21:45

Мілан все ще відчуває кадрові негаразди, які (у союзі з суддівством другого матчу) не дозволили команді Піолі взяти хоча би одне очко у матчах проти Челсі. У нового алленаторе "еллінів" Сальваторе Боккетті дебют буде вельми цікавий — побачимо, чи подіє "ефект нового тренера" у випадку Верони. Що ж до лазарету "россонері", то його поповний ще й Шарль де Кетеларе — благо, ненадовго.

Не зіграють: Чеккеріні (дискваліфікація) — Меньян, Калабрія, Флоренці, К'єр, Салемакерс, де Кетеларе, Ібрагімович (травми)

ПРОГНОЗ 0:2

ЛЕЧЧЕ — ФІОРЕНТИНА

17 ЖОВТНЯ, 21:45

Фіорентина має нарешті перемагати і тим самим рятувати все те, що зробив Вінченцо Італьяно. У минулому сезоні "фіалки" здавалися чи не "найкрасивішою" командою чемпіонату, у цьому ж їх стабільно переслідують невдачі.

Сумніваємося, що розгромні перемоги над Гартсом у Лізі Конференцій суттєво покращують ситуацію. Лечче нехай і виглядає симпатичніше за іншого новачка в особі Кремонезе, але стабільністю точно не вирізняється.

ПРОГНОЗ 1:2

Турнірна таблиця