Англія

Головний матч АПЛ закінчився не без скандалу.

Вболівальники Ліверпуля закидали автобус Ман Сіті різними предметами. Нагадаємо, що поєдинок принципових суперників закінчився перемогою "червоних" — 1:0.

Як повідомляє Manchester Evening News, один із предметів влучив у лобове скло автобуса "містян". А під час матчу фанати мерсисайдського клубу кидали монетами в головного тренера Сіті Пепа Гвардіолу.

Нагадаємо, що перемога допомогла Ліверпулю піднятися на восьму сходинку (13 очок), а Манчестер Сіті залишився другим (23 очки), але відставання від лідируючого Арсеналу складає вже чотири очки.