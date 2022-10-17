Англія

Португалець отримав травму.

Нападник Ліверпуля Діогу Жота сьогодні пройде обстеження, яке визначить серйозність його травми, яку вінотримав в матчі проти Манчестер Сіті (1:0).

Коуч мерсисайдців Юрген Клопп заявив, що найближчим часов португалець буде лікуватись:

"Я хотів би, щоб мені не доводилося говорити про це. Коли я побачив, що він падає після невеликого контакту, можна було побачити, що суперник б'є його ногою. Для перенапружених після 96 хвилин м'язів це дуже погано. Нам треба почекати, щоби побачити, наскільки це погано".

Футболіст пошкодив праве стегно.Його участь у чемпіонаті світу під сумнівом.

Нагадаємо, що нещодавно гравець підписав новий контракт з "червоними".