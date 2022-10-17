Англія

Англієць може поверпутись до Туманного Альбіону.

Нападник Роми Теммі Абрагам має шанс повернутись в найсильнішу лігу світу.

Як повідомляє журналіст Саймон Філліпса, Манчестер Юнайтед має серйозний намір підписати 25-річного форварда. Також на футболіста претендує Арсенал.

Ціна Абрахама на трансферному ринку становить 50 млн євро. В цьому сезоні він лише двічі відзначився у воротах суперників, на відмінну від попередньої кампанії, де форвард забив 27 голів у 53 матчах. Бомбардинські звитяги зробили його найкращим бомбардиром серед англійців за сезон Серії A.