Італія

Нравець належить Тоттенгему, але може на повноцінній основі перейти у італійський клуб.

Наполі хоче на постійній основі підписати орендованого у Тоттенгема Тангі Ндомбеле , повідомляє Inside Futebol.

В італійському клубі задоволені внеском Ндомбеле в успішний старт команди цього сезону. Оскільки в угоді між Наполі і Тоттенгемом прописана можливість застосування пункту про викуп, неаполітанський клуб хоче нею скористатись. Для цього необхідно заплатити англійському клубу 30 мільйонів євро.

В цьому сезоні француз провів 11 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Нагадаємо, Ндомбеле перейшов у склад неаполітанського клубу у середині серпня.