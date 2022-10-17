Україна

Правильний крок від донецького клубу.

Легенда Азовсталі Михайло Діанов розказав про турботу про своє здоров'я від ФК Шахтар, а також поділився думками щодо перемоги "гірників" у Класичному.

"Матч шикарний, дуже сильний. Шахтар сильніший, ніж Динамо, результат он там, вгорі на табло. Дуже потужно грають. Динамо – хороша команда, але Шахтар просто кращий.

Зайшов до хлопців в роздягальню. Казали — дякую, а я казав їм дякую. Їм за гру, а вони мені за мою участь у війні. Їм дякую теж величезне, задоволення неймовірне отримав.

Моє торкання м'яча перед матчем? А я навіть нічого не зрозумів. Якось так пролетіло, як у казці був. Хвилювання було, і зараз хвилююсь. У мене немає слів.

Допомога від Шахтаря? Ми на зв'язку щодня. Не було такого дня, щоб хтось не передзвонив із представників Шахтаря. Завжди цікавляться моїм здоров'ям, лікар завжди дзвонить, консультує. Турбота неймовірна. Щира подяка їм за це", — сказав Діанов в інтерв'ю пресслужбі клубу.

Раніше ми писали, що гімн України перед матчем Шахтар — Динамо виконала легендарний парамедик "Пташка".