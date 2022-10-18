Англія

Віллани розглядають нового тренера.

Керівництво Астон Вілли розглядає можливість зміни головного тренера вже найближчим часом.

Як повідомляє видання The Telegraph, зайняти місце Стівена Джеррарда може екс-тренер Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Астон Вілла займає 16 позицію в турнірній таблиці чемпіонату і здобула лише одну перемогу в останніх п'яти матчах. Якщо Джеррард не зможе цього тижня щось змінити, його можуть звільнити.

Нагадаємо, що в тренера вілланів був ще один привід засмутитись: Де Брюйне наздогнав Джеррарда за кількістю асистів у АПЛ, зіграв при цьому на 287 матчів менше.