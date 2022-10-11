Англія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу АПЛ.

У завершальному матчі десятого туру чемпіонату Англії-2022/23 зійшлися Ноттінгем Форест і Астон Вілла. Матч завершився внічию — голи на свій рахунок записали екс-гравець луганської Зорі Денніс Бонавентуре та Ешлі Янг.

Зазначимо, що після гри "лісники" залишилися на передостанньому місці, а команда Стівена Джеррарда закріпилася на 13 сходинці.

Огляд матчу:

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:1

Голи: Денніс Бонавентуре, 15 — Янг, 22

Ноттінгем Форест: Хендерсон – Ор'є (Уільямс, 58), Кук, Маккенна, Тоффоло – Куяте, Фройлер – Йейтс, Гіббс-Уайт (О`Брайен, 90) – Денніс (Серрідж, 71), Джонсон.

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Мінґз, Конса, Янг – Макгінн (Дендонкер, 77), Дуглас Луїс, Ремзі (Арчер, 81) – Коутіньо (Інгз, 65), Буендіа, Уоткінс.