Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Calciomercato, лондонський клуб націлився на півзахисника Ювентуса Венстона Маккенні.

Зазначимо, що в поточному сезоні гравець національної збірної США відіграв 13 матчів на клубному рівні, відзначившись голом та результативною передачею. 

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем підписав контракт з Деяном Кулусевскі та Родріго Бентанкуром.