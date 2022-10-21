Ще один гравець Ювентуса може перебратися до стану "шпор".
Вестон Маккенні, getty images
21 жовтня 2022, 23:23
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє Calciomercato, лондонський клуб націлився на півзахисника Ювентуса Венстона Маккенні.
Зазначимо, що в поточному сезоні гравець національної збірної США відіграв 13 матчів на клубному рівні, відзначившись голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Тоттенгем підписав контракт з Деяном Кулусевскі та Родріго Бентанкуром.