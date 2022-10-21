Італія

Ветеран "бьянконері" пролонгує угоду з клубом.

Капітан Ювентуса Леонардо Бонуччі продовжить контракт з клубом. Про це повідомляє Goal.

Клуб і гравець домовились про продовження дії угоди. Відзначимо, що чинний контракт діє до 2024 року. А от про деталі нової угоди поки не повідомляється.

Нагадаємо, Бонуччі грає за Юве з 2010 року, а один сезон Леонардо відіграв у складі Мілана.

В цьому сезоні Леонардо відіграв 10 матчів і забив 1 гол. Раніше футболіст прокоментував вихід Італії у "фінал чотирьох" Ліги націй.