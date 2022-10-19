Італія

Француз — головний претендент на заміну італійцю.

Невдалі результати Ювентуса в Серії А та Лізі чемпіонів спричиняють розмови про відставку головного тренера команди Массиміліано Алегрі.

Якщо італійця відправлять у відставку, то керівництво спробує запросити на посаду головного тренера ексгравця "бьянконері" Зінедіна Зідана. Як стверджує CalcioMercato, його кандидатуру просуває віцепрезидент клубу Павел Недвед.

Однак є камінь спотикання перед відставкою Аллегрі. Проблемою можуть стати відступні — 20 млн євро.

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