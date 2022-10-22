Іспанець досяг солідної відмітки.
Сесар Аспілікуета, getty images
22 жовтня 2022, 20:44
Челсі в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії приймає на своєму полі Манчестер Юнайтед.
Головний тренер лондонців Грем Поттер довірив місце у стартовому складі захиснику Сесару Аспілікуеті.
Згідно зі статистичним порталом Transfermarkt, іспанський захисник наздогнав Петера Чеха за матчами у УПЛ за Челсі. У обох гравців по 333 зустрічі.
Зазначимо, що більше мають лише два гравці — Френк Лемпард (429 матчів) та Джон Террі (492 матчі).
Нагадаємо, гра Челсі — Манчестер Юнайтед розпочалась о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.