Англія

В АПЛ закінчилося чотири гри.

В 13-му турі АПЛ зіграно чотири матчі. Лідер чемпіонату Арсенал несподівано втратив очки з Саутгемптоном, Фулгем обіграв Лідс, а Астон Вілла і Лестер з однаковим рахунком розгромили Брентфорд і Вулвергемптон відповідно.

Арсенал вперше в сезоні зіграв внічию — з Саутгемптоном 1:1. "Каноніри" грали без Олександра Зінченка, який досі заліковує травму.

Саутгемптон – Арсенал 1:1

Голи: Джака, 11, Армстронг, 65.

Саутгемптон: Базуну — Войнович, Чалета-Цар, Салісу, Перро — Ельюнуссі, Армстронг (Едозі, 80), Уорд-Проуз — Діалло, Арібо (Адамс, 73), Армстронг (Уолкотт, 73).

Арсенал: Ремсдейл — Уайт (Тірні, 72), Габріел, Саліба, Томіясу — Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра, 83) — Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі (Нкетіа, 71).

Попередження: Сака, 29, Волкотт, 89, Войнович, 90.

Лестер здобув другу перемогу поспіль, розгромивши Вулвергемптон, який, своєю чергою, поступився у другому матчі поспіль.

Вулвергемптон – Лестер 0:4

Голи: Тілеманс, 8, Барнс, 19, Меддісон, 65, Варді, 79.

Вулвергемптон: Жозе Са — Кастро (Семеду, 67), Коллінз, Кілмен, Буено — Моутінью (Траоре, 81), Поденсе, Рубен Невеш — Матеуш Нунеш (Кемпбелл, 66), Дієго Коста (Хван Хі Чхан, 80).

Лестер: Уорд — Кастань, Амарті, Фас, Джастін (Томас, 88) — Меддісон, Барнс (Олбрайтон, 79), Тілеманс, Сумаре (Менді, 61), Дьюзбері-Холл (Прат, 62) — Дака (Варді, 61).

Попередження: Кастро, 7, Семеду, 85, Фас, 90.

Фулгем здобув п'яту перемогу в АПЛ і обійшов в турнірній таблиці Ліверпуль. На цей аз був битий Лідс.

Лідс — Фулгем 2:3

Голи: Родріго, 20, Митрович, 26, Декордова-Рід, 74, Вілліан, 84, Саммервілл, 90.

Лідс: Мельє — Ейлінг, Купер, Кох, Стрейк (Гелхардт, 84), Рока — Харрісон, Ааронсон, Родріго (Бемфорд, 64), Сіністерра (Саммервілл, 64) — Грінвуд (Кліх, 76).

Фулгем: Лено — Рим, Адарабіойо, Робінсон, Рід (Керні, 90) — Вілсон (Кебано, 63), Перейра, Палінья, Декордова-Рід, Вілліан (Даффі, 89) — Мітрович (Вінісіус, 90).

Попередження: Купер, 39, Робінсон, 62.

Астон Віллу прорвало після відставки Джеррарда. Бірмінгемська команда зіграва злість після безвиграшної серії на Брентфорді.

Астон Вілла – Брентфорд 4:0

Голи: Бейлі, 2, Інгз, 7, 14 (пенальті), Уоткінс, 59.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Чемберс, 81), Мінгз, Конса, Янг — Дендонкер (Макгінн, 63), Буендіа (Коутіньо, 71), Дуглас Луїс — Інгз, Уоткінс (Арчер, 81), Бейлі (Ремзі, 71) .

Брентфорд: Райя — Роерслев (Канос, 46), Йоргенсен (Дамсгор, 61) — Айєр, Піннок, Генрі — Єнсен (Баптист, 78), Янельт, Оньєка (Дасилва, 46) — Тоуні, Мбемо (Вісса, 61).

Попередження: Інгз, 35.