Україна

Румунський наставник висловився щодо нападу у своїй команді.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував кадрову ситуацію в лінії атаки, а також розповів, де менеджмент допустив помилку під час трансферного вікна.

"Чекаю більшого зростання від Ваната. Він має всі якості нападника, які можуть зробити його хорошим форвардом. Чекаємо, коли він набере досвіду та майстерності.

Наша помилка в тому, що ми сподівалися на свої кадри, а в тій дуже делікатній ситуації, в якій опинилася Україна, ми мали зреагувати — повертати з-за кордону українських футболістів. Це те, що зробили інші клуби. Нам треба було посилюватися за рахунок українців, які виступали за кордоном", - цитує тренера офіційний сайт Динамо.

Наразі Динамо забило 9 м'ячів, а пропустило 10. Команда знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці та відстає від Дніпра-1 на 12 балів.