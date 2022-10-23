Коуч Динамо запевняє, що в футболі можливо все що завгодно.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО
23 жовтня 2022, 17:20
Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував нічию з Ворсклою в УПЛ (1:1), а також розказав про стан травмованих гравців.
Про травмованих
"У Дубінчака перелом ребер. Він вибув щонайменше на два тижні. Щодо Бущана, то він уже почав тренуватися в індивідуальному порядку. Гра Бущана надає впевненості команді, особливо захисникам. Але ризикувати, форсуючи його повернення, не можна. Тут потрібне терпіння. Найбільша втрата для нас – це Шапаренко, який завжди міг прискорити гру, пройти, обіграти, пробити, віддати".
Про гру з Ворсклою
"Впевнений, що у цьому чемпіонаті всі команди втрачатимуть очки. У кожній грі вони б'ються. Хто думав, що нинішня Ворскла після поразок від Руху та Металіста відбере очки у нас?", - цитує тренера офіційний сайт Динамо.
Повний звіт по матчу читайте в нашому матеріалі.