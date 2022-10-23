Англія

Бомбардирські звитяги Джеймі Варді.

Нападник Лестера Джеймі Варді оновив рекорд англійської Прем'єр-ліги з голів у віці понад 30 років. Про це пише Gracenote Sports. Нагадаємо, що сьогодні "лисиці" перемогли Вулвергемптон з рахунком 4:0, а один із голів на свій рахунок записав 35-річний нападник.

Цей гол став для Варді сотим у вищій англійській лізі після 30-річчя. На другому місці – Іан Райт (93), далі Алан Ширер (84), Френк Лемпард (82) та Тедді Шерінгем (77).

Нагадаємо, влітку Лестер підписав новий контракт із Варді. Угода розрахована до літа 2024 року.