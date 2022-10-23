Англія

Лондонці зазнали прикрої поразки на власному полі.

У матчі тринадцятого туру АПЛ лондонський Тоттенгем на новому рідному стадіоні поступився Ньюкаслу. Тим самим "сороки" скористалися суботньою нічиєю Челсі та МЮ і піднялися на четверту сходинку у таблиці.

Тоттенгем наразі — третій. "Шпори" випереджають Ньюкасл на 2 залікові бали.

Тоттенгем — Ньюкасл — 1:2

Голи: Кейн, 54 — Вілсон, 31, Альмірон, 40

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Давінсон Санчес (Доерті, 81), Ленгле (Девіс, 81) — Емерсон Роял, Скіпп (Моура, 66), Бентанкур, Біссума, Сессеньйон (Перішич, 61) — Сон Хин-Мін, Кейн

Ньюкасл: Поуп- Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш (Шелві, 89), Віллок (Мерфі, 75) — Альмірон, Вілсон (Вуд, 88), Жоелінтон

Попередження: Бентанкур, Сессеньйон, Скіпп, Емерсон Роял — Вілсон, Поуп.

Нагадаємо, що лідер чемпіонату Арсенал у неділю втратив очки у матчі з Саутгемптоном.