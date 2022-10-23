Лондонці зазнали прикрої поразки на власному полі.
Радість гравців Ньюкасла, Getty Images
23 жовтня 2022, 20:25
У матчі тринадцятого туру АПЛ лондонський Тоттенгем на новому рідному стадіоні поступився Ньюкаслу. Тим самим "сороки" скористалися суботньою нічиєю Челсі та МЮ і піднялися на четверту сходинку у таблиці.
Тоттенгем наразі — третій. "Шпори" випереджають Ньюкасл на 2 залікові бали.
Тоттенгем — Ньюкасл — 1:2
Голи: Кейн, 54 — Вілсон, 31, Альмірон, 40
Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Давінсон Санчес (Доерті, 81), Ленгле (Девіс, 81) — Емерсон Роял, Скіпп (Моура, 66), Бентанкур, Біссума, Сессеньйон (Перішич, 61) — Сон Хин-Мін, Кейн
Ньюкасл: Поуп- Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш (Шелві, 89), Віллок (Мерфі, 75) — Альмірон, Вілсон (Вуд, 88), Жоелінтон
Попередження: Бентанкур, Сессеньйон, Скіпп, Емерсон Роял — Вілсон, Поуп.
Нагадаємо, що лідер чемпіонату Арсенал у неділю втратив очки у матчі з Саутгемптоном.