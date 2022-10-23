Німеччина

Гельзенкірхенці продовжили невдалу серію.

В 11-му турі німецької Бундесліги Герта приймала Шальке на Олімпіаштадіон в Берліні.

Столична команда відкрила рахунок в першому таймі завдяки голу Тусара. Однак гельзенкірхенці повернулись в гру на 85-ій хвилині. Першим голом команди за останні три тижні відзначився Молле.

Проте радість гостей тривала недовго. Вже через 3 хвилини Канга забив переможний гол та встановив остаточний рахунок на табло — 2:1.

Герта перериває п'ятиматчеву серію без перемог та підіймається на 13 місце. Для Шальке це п'ята поразка поспіль. Команда Маттіаса Крейцера, який проводив перший матч на чолі команди, продовжує блукати на дні турнірної таблиці.