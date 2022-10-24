Англія

Іспанець повертається в Англію.

Астон Вілла оголосила про призначення Унаї Емері новим головним тренером клубу. Про це повідомляється на офіційному сайті бірмінгемців.

Унаї приєднався до Астон Вілли з Вільярреала, який він привів до успіху в Лізі Європи, обігравши Манчестер Юнайтед у фіналі у 2021 році. Раніше повідомлялось, що англійський клуб заплатить іспанцям 6 млн євро за розривання контракту з тренером.

Унаї приступить до виконання обов’язків з 1 листопада після завершення формальностей щодо отримання дозволу на роботу.

Астон Вілла після 11 турів займає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату з 12 набраними балами. Раніше ми писали, що Тухель відмовився очолювати Астон Віллу.