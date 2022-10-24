Англія

Іспанець має змогу повернутися в АПЛ.

Екснаставник лондонського Арсеналу та нинішній тренер Вільярреалу Унаї Емері може повернутися в АПЛ.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, іспанець цікавий Астон Віллі, яка нещодавно звільнила Стівена Джеррарда.

За словами джерела, англійський клуб готовий заплатити Вільярреалу відшкодування у розмірі 6 мільйонів євро за розривання контракту з тренером. Угода Емері з "жовтою субмариною" діє до літа наступного року.

Астон Вілла після 11 турів займає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату з 12 набраними балами. Раніше ми писали, що Тухель відмовився очолювати Астон Віллу.