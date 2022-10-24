Україна

Коуч Кривбасу підбив підсумки матчу УПЛ.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над петровським Інгульцем — 2:1 у 9 турі VBET Ліги.

"Найголовніше те, що команда сьогодні перемогла. Гра була дуже важка. Суперник теж непогано попрацював, у них теж були моменти. Вони майстерно закривались. Особливо важко нам було перші 20 хвилин, до сирени. І це було видно, у нас практично не було підходів. Можливо, повітряна тривога й зіграла важливу роль, адже зуміли перебудуватись.

Почали грати з одним опорним півзахисником, а другого висунули трохи вперед, щоб він виконував роль "вісімки". Ми розуміли, що оборону цієї команди можна зламати тільки після флангових атак, тому що центральну зону вони дуже добре перекривають. Попередні матчі Інгульця у чемпіонаті були рівні: чотири нічиї та три поразки.

Але поразки 0:1, 1:2, тобто "на тоненького". А остання їх гра проти Дніпра-1, лідера чемпіонату – 2:2, теж багато про що каже. Щодо нашої гри, то, головне, що перемогли. Не хотілося б нічого зараз коментувати, треба сісти, розібрати, проаналізувати, і тільки потім про щось говорити.

Ми забили два мʼячі, вигравали 2:0, а потім, думаю, психологічно десь щось давило на них. Вони боялись психологічно розгубити цей рахунок. І тим більше після другого забитого голу ми швидко пропустили. Інгулець повернувся у гру, хоча були у меншості, вони непогано діяли.

А ми почали робити зайві передачі, сідати низько до своїх воріт, що не потрібно було робити. Саме тому я так нервував. Так, виграли 2:1, але ці останні 15 хвилин пішли трошки не на користь ні для мене, мого здоровʼя, ні для команди. Нервова гра. Так не маємо грати. Але, повторюсь, головне, що перемогли. Думаю, у подальшому хлопці будуть все більше розуміти, що таких помилок допускати не можна", — цитує тренера офіційний сайт Кривбасу.

Кривбас — Інгулець 2:1 Відео голів та огляд матчу.