Португалець висловився щодо складності матчів на євроарені.
Рубен Діаш, getty images
26 жовтня 2022, 18:12
Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш вважає, що англійським клубам куди важче виступати у внутрішній першості, аніж у Лізі чемпіонів.
"Іноді матчі у Лізі чемпіонів видаються легшими, ніж ігри в АПЛ. У Прем'єр-лізі ти у кожному матчі граєш проти найкращих. Це чудово, якщо ти амбітний гравець. Якщо ти приходиш сюди і намагаєшся сховатись, то так не піде. Але якщо ти приходиш сюди з метою стати великим і чогось досягти на індивідуальному та клубному рівні, тоді ти потрапив у правильний час", – цитує Діаша Forbes.
Нагадаємо, "містяни" завчасно гарантували собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів. У п'ятому турі вони розійшлись миром з дортмундською Боруссією — 0:0.