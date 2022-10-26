Англія

Португалець висловився щодо складності матчів на євроарені.

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш вважає, що англійським клубам куди важче виступати у внутрішній першості, аніж у Лізі чемпіонів.

"Іноді матчі у Лізі чемпіонів видаються легшими, ніж ігри в АПЛ. У Прем'єр-лізі ти у кожному матчі граєш проти найкращих. Це чудово, якщо ти амбітний гравець. Якщо ти приходиш сюди і намагаєшся сховатись, то так не піде. Але якщо ти приходиш сюди з метою стати великим і чогось досягти на індивідуальному та клубному рівні, тоді ти потрапив у правильний час", – цитує Діаша Forbes.

Нагадаємо, "містяни" завчасно гарантували собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів. У п'ятому турі вони розійшлись миром з дортмундською Боруссією — 0:0.