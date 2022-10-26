Іспанія

Півзахисник Барси став на захист головного тренера.

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував роботу головного тренера команди Хаві.

"Коли справи йдуть погано, критикують майже всіх. Бути тренером Барселони складно, але я вважаю, що Хаві робить дуже хорошу роботу.

Він дуже допоміг нам, молодим гравцям – він знає, що означає бути футболістом, бо сам через це пройшов. Дуже приємно, що він допомагає нам і дає поради. Сподіваюся, він залишиться з нами й зможе перемагати та вигравати трофеї", – сказав Педрі у коментарі Marca.

Нагадаємо, що Барселона хоче зменшити відомість зарплат майже на 200 мільйонів євро шляхом прощання з капітанами команди.