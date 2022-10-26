Ліга Європи

Думка Хосе Луїса Ольтра перед матчем Ліги Європи з Динамо.

Головний тренер кіпрського АЕКа Хосе Луїс Ольтра висловився напередодні домашнього поєдинку 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти київського Динамо.

"Завтрашня гра — дуже важлива для нас. У нас є історичний шанс вийти з групи. Хочу попросити вболівальників підтримувати нас із самого початку. Нам протистоїть дуже хороша команда, яка додала в порівнянні з минулою нашою зустріччю. Гравці Динамо в хорошій формі, у них грамотний тренер.

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Але я хочу бачити від своєї команди сміливої та ідеальної гри. Ми маємо виглядати найкращим чином. Я вірю в команду та наших уболівальників. Ми не гратимемо на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. Коли ви розраховуєте на нічию, то, скоріш за все, програєте. Тому наша єдина мета — перемога.

У всіх іграх ви повинні бути вмотивовані. Якщо хтось буде невмотивованим, для нього не знайдеться місця у команді. Завтра ми маємо зосередитися на своїй грі. Доведеться бути рішучими і в атаці, і в обороні. Ми маємо показати хорошу гру.

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Звичайно, супернику нема чого втрачати, але їхньою метою з самого початку було пройти кваліфікацію. І саме тому вони хочуть перемоги. Усе залежить від нас. У першому матчі ми продемонстрували конкурентоспроможну гру. Ми добре попрацювали в обороні, не давали противнику простору, але не утримували м'яч та не догравали атаки. Ми маємо грати агресивніше. Правильний шлях – це гра, яку ми показали в Польщі, і деякі речі можна покращити.

Я тренер, який не терпить виправдань. У нашій обоймі 19 гравців, включаючи трьох воротарів. Але цих гравців достатньо, щоб досягти нашої мети. Я маю план на завтрашню гру. Для деяких виконавців це шанс показати свою готовність. Я задоволений усім. Єдиний, хто не зможе взяти участь, це Генрі Андреу. У нас є шанс витримати конкуренцію та увійти в історію разом із командою.

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Так, ми не заробляли очок в останніх матчах, однак ми грали з дуже хорошими командами та в усіх матчах виглядали конкурентоспроможними. Поразки в поєдинках із Ренном і Фенербахче були несправедливими, але загалом я задоволений виступом команди в усіх поєдинках. Однак ми маємо звертати увагу на деталі. Я вірю в гравців, про що постійно кажу їм у роздягальні", - цитує Хосе Луїса Ольтра офіційний сайт Динамо.

Матч АЕК – Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.