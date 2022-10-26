Ліга Європи

Думка Адама Дюрчо перед матчем з Динамо Київ.

Нападник кіпрського АЕКа Адам Дюрчо висловився напередодні домашнього поєдинку 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти київського Динамо.

"Ми всі знаємо, наскільки важливою є ця гра. Команда готова. Ми завжди хотіли грати проти таких суперників. Оскільки я був на трибунах у попередньому матчі, я хочу відчути ту атмосферу, яку бачив у грі з Фенербахче. Було боляче пропускати матч. Ми хочемо, щоб світ пишався нами, і ми хочемо перемогти. Чекаємо цієї перемоги", — цитує футболіста офіційний сайт Динамо.

Матч АЕК – Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.