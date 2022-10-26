Англія

Ця сума не увійшла до офіційної звітності туринського клубу.

Нападник Кріштіану Роналду таємно одержав 20 мільйонів євро, коли виступав у складі туринського Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, ця сума для португальця не увійшла до офіційної звітності туринського клубу.

Це було зроблено за секретною угодою, за якою він отримував частину зарплати таємно, не сплачуючи податки.

За версією слідства, з 2018 до 2020 року Ювентус підробив фінансову звітність, штучно завищивши суму приросту капіталу на 115 млн євро. Це було зроблено, щоб приховати розмивання акціонерного капіталу та необґрунтовано продовжити торгівлю акціями на фондовій біржі.

Нагадаємо, 37-річний португалець виступав за "стару синьйору" з 2018 по 2021 рік. За цей час він провів 134 матчі, у яких забив 101 гол.