Англія

Тренер МЮ втомився від питань про португальську зірку.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг заявив, що більше не має наміру відповідати на питання про форварда Кріштіану Роналду.

"Думаю, ми вже сказали все, що могли, і відповіли на всі запитання. Роналду пропустив один матч, а тепер повернеться до заявки. Все як зазвичай.

Більше я на ці питання відповідати не буду. Думаю, ми всі пояснили минулого тижня. Потрібно сконцентруватись на завтрашньому матчі. Нас чекає важлива гра, тому що ми хочемо посісти 1-е місце у групі. Так що давайте сфокусуємось на цьому", — цитує тен Гага Football Daily.

Нагадаємо, також Роналду отримав значний штраф за витівку у матчі з Тоттенгемом.