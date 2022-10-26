Тренер МЮ втомився від питань про португальську зірку.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
26 жовтня 2022, 15:16
Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг заявив, що більше не має наміру відповідати на питання про форварда Кріштіану Роналду.
"Думаю, ми вже сказали все, що могли, і відповіли на всі запитання. Роналду пропустив один матч, а тепер повернеться до заявки. Все як зазвичай.
Більше я на ці питання відповідати не буду. Думаю, ми всі пояснили минулого тижня. Потрібно сконцентруватись на завтрашньому матчі. Нас чекає важлива гра, тому що ми хочемо посісти 1-е місце у групі. Так що давайте сфокусуємось на цьому", — цитує тен Гага Football Daily.
Нагадаємо, також Роналду отримав значний штраф за витівку у матчі з Тоттенгемом.