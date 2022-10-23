Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував нічийний результат у матчі 13 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:1).

"Говорячи про старання наших гравців, можна виділити багато позитивного. Манчестер Юнайтед був краще за нас у перші 30 хвилин, нам потрібно було якось реагувати, і, мені здається, що нам це вдалося. Хлопці віддали усі сили.

Коли ви забиваєте так пізно, то нічия дає відчуття, що ви втратили очки. Але після того, як складався матч, нічия, ймовірно, була справедливим результатом. Я не можу стояти тут і говорити, що ми заслужили на перемогу. Обидві команди боролися, і нічия — це правильний результат", — наводить слова Поттера BBC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед.