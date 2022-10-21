Англія

Коуч Арсенала висловився про стан здоров'я Зінченка.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зізнався, що, йморівно, Олександр Зінченко не візьме участі в наступному матчі АПЛ.

"Він близький до повернення. Йому все краще й краще, він добре прогресує. Прикро, що він вилетів на старті сезону. Не можу сказати, чи зіграє він проти Саутгемптона", — сказав Артета на пресконференції.

Востаннє Зінченко грав 1 жовтня проти Тоттенгема. Після цього українець не з'являвся на полі через травму литкового м'язу.

Арсенал зіграє з Саутгемптоном 23 жовтня. Старт поєдинку — о 16:00.

Раніше Зінченко прокоментував можливу перемогу Арсенала у чемпіонаті Англії.