Англія

Коуч навіть назвав вірогідний термін повернення українця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, коли слід очікувати повернення Олександра Зінченка, який був відсутній через травму литкового м'яза.

"Мене не турбує травма Зінченка. У нього було пошкодження литкового м'яза, тому він був відсутній у цей період. Впевнений, він повернеться він до чемпіонату світу", — сказав Артета.

Сьогодні Арсенал зіграє з ПСВ у Лізі Європи. Поєдинок розпочнеться о 22:00. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.