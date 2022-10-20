Коуч навіть назвав вірогідний термін повернення українця.
Олександр Зінченко, офіційний сайт Арсеналу
20 жовтня 2022, 10:46
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, коли слід очікувати повернення Олександра Зінченка, який був відсутній через травму литкового м'яза.
"Мене не турбує травма Зінченка. У нього було пошкодження литкового м'яза, тому він був відсутній у цей період. Впевнений, він повернеться він до чемпіонату світу", — сказав Артета.
Сьогодні Арсенал зіграє з ПСВ у Лізі Європи. Поєдинок розпочнеться о 22:00. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.