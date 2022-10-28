Англія

Наразі українець пропустив сім останніх матчів "канонірів".

Арсенал не форсуватиме відновлення від травми українського універсала Олександра Зінченка. Про це повідомляє Evening Standard.

Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього пошкодження литкового м'яза.

За інформацією джерела, футболіст вже перебуває на фінальному етапі відновлення і невдовзі він має повернутися до загальної групи команди.

Наразі Олександр працює за індивідуальною програмою під наглядом медичного персоналу клубу.

Нинішнього сезону Зінченко провів шість поєдинків, у яких відзначився одним ассистом.