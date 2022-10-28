Арсенал не форсуватиме відновлення від травми українського універсала Олександра Зінченка. Про це повідомляє Evening Standard.

Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього пошкодження литкового м'яза.

За інформацією джерела, футболіст вже перебуває на фінальному етапі відновлення і невдовзі він має повернутися до загальної групи команди.

Наразі Олександр працює за індивідуальною програмою під наглядом медичного персоналу клубу.

Нинішнього сезону Зінченко провів шість поєдинків, у яких відзначився одним ассистом.