Англія

"Містяни" вийшли на перше місце, проте вже у неділю їх може перегнати Арсенал.

У стартовому поєдинку 14 туру Англійської Прем'єр-ліги друга команда чемпіонату Манчестер Сіті на виїзді протистояла Лестеру, який перебуває на нижніх щаблях таблиці. Команда Хосепа Гвардіоли зуміла здобути мінімальну перемогу завдяки голу Кевіна де Брюйне на старті другого тайму.

Зазначимо, що найкращий бомбардир АПЛ Ерлінг Голанд не потрапив до заявки на матч.

Лестер — Манчестер Сіті — 0:1

Гол: де Брюйне, 49

Лестер: Ворд — Амарті, Сьоюнджю (Дака, 72), Фас — Кастань, Дьюзбері-Голл (Н. Менді, 46), Тілеманс, Джастін — Меддісон, Барнс — Варді (Іхеаначо, 71)

Ман Сіті: Едерсон — Аканджі (Діаш, 72), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Родрі, де Брюйне — Бернарду Сілва, Гюндоган, Гріліш — Альварес (Фоден, 77)

Програма туру продовжиться о 17:00. В одному з п'яти матчі Брентфорд прийматиме Вулвергемптон. Українець Єгор Ярмолюк вперше потрапив до заявки основної команди лондонців.