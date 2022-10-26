Італія

Грузин залишиться на півдні Італії.

Директор Наполі Крістіано Гвінтолі заперечив чутки про можливий перехід грузинського вундеркінда Хвічі Кварацхелії до Ман Сіті.

"Я не можу сказати нічого щодо чуток про Кварцхелію у Манчестер Сіті. Я лиш можу вам сказати, що Хвіча — недоторканий. Його НЕМА на ринку" — підсумував функціонер.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Хвіча провів у складі Наполі 15 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти. Його ціна на Transfermarkt наразі становить 35 мільйонів євро.

Цими хвилинами "партнепої" грають проти Рейнджерса у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. 21-річний вінгер перебуває у запасі.