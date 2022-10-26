Директор Наполі Крістіано Гвінтолі заперечив чутки про можливий перехід грузинського вундеркінда Хвічі Кварацхелії до Ман Сіті. 

"Я не можу сказати нічого щодо чуток про Кварцхелію у Манчестер Сіті. Я лиш можу вам сказати, що Хвіча — недоторканий. Його НЕМА на ринку"підсумував функціонер.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Хвіча провів у складі Наполі 15 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти. Його ціна на Transfermarkt наразі становить 35 мільйонів євро.

Цими хвилинами "партнепої" грають проти Рейнджерса у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. 21-річний вінгер перебуває у запасі.