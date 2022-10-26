Грузин залишиться на півдні Італії.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
26 жовтня 2022, 22:40
Директор Наполі Крістіано Гвінтолі заперечив чутки про можливий перехід грузинського вундеркінда Хвічі Кварацхелії до Ман Сіті.
"Я не можу сказати нічого щодо чуток про Кварцхелію у Манчестер Сіті. Я лиш можу вам сказати, що Хвіча — недоторканий. Його НЕМА на ринку" — підсумував функціонер.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Хвіча провів у складі Наполі 15 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти. Його ціна на Transfermarkt наразі становить 35 мільйонів євро.
Цими хвилинами "партнепої" грають проти Рейнджерса у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. 21-річний вінгер перебуває у запасі.