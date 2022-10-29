Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру АПЛ 29 жовтня 2022, 17:00.

У матчі 14 туру чемпіонату Англії Лестер на власному полі поступився Манчестер Сіті — 0:1. Єдиний гол у матчі забив бельгієць Кевін де Брюйне.

За підсумками поєдинку "містяни" вийшли на перше місце, проте у неділю їх може посунути лондонський Арсенал, який о 16:00 зіграє проти Ноттінгем Форест. "Лисиці" у свою чергу залишилися на 17 сходинці.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Лестер — Ман Сіті у чотирнадцятому турі АПЛ-2022/23:

Лестер — Манчестер Сіті — 0:1

Гол: де Брюйне, 49

Лестер: Ворд — Амарті, Сьоюнджю (Дака, 72), Фас — Кастань, Дьюзбері-Голл (Н. Менді, 46), Тілеманс, Джастін — Меддісон, Барнс — Варді (Іхеаначо, 71)

Ман Сіті: Едерсон — Аканджі (Діаш, 72), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Родрі, де Брюйне — Бернарду Сілва, Гюндоган, Гріліш — Альварес (Фоден, 77)